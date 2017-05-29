FETÖ’nün firar ofisi!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda FETÖ'cü, ABD'ye kaçtı. ABD'de siyasi sığınma ve iltica başvurularında bulunan FETÖ'cülere, Dzubow & Pilcher' hukuk firmasının sahibi olan Amerikalı avukatlar Todd Pilcher ve Jason Dzubow online olarak hukuk danışmanlığı yapıyor.

ELEBAŞINI ÖVEN DOSYALAR

İkili, 'The Asylumist' adlı internet sitesinde yazdıklarıyla FETÖ'nün uluslararası firar ağını nasıl organize ettiklerini itiraf etti. İkilinin kendi yardımları haricinde ABD'deki Ulusal Demokrasi Vakfı gibi kurumlara da yönlendirme yapmaları dikkat çekti. Jason Dzubow ve Todd Pilcher "Asylum for Fetullah Gulen Movement Supporters" adlı yazılarında ihanet yapılanmasını şu sözlerle açıklayarak savundular: "Dünyanın en önemli Müslüman figürlerinden birisi ve onun hareketi dünya genelinde laik hükümeti, demokrasiyi ve dini toleransı savunuyor. Dolayısıyla Orta Asya ya da Doğu Avrupa gibi bölgelerde Gülen taraftarlarının yargılanması şaşırtıcı değil." FETÖ'nün avukatları hain darbe girişiminin ardından çok sayıda FETÖ'cünün dosyasını hazırladıklarını bundan sonra daha da fazla FETÖ'cünün dosyasının kendilerine gelmesini beklediklerini de itiraf ettiler.

BİRBİRİNDEN ÇİRKİN İFTİRALAR

İkili yalnızca FETÖ'cülerin değil Türkiye'de "hükümet tarafından suçlanıp hedef gösterilen" herkesin ABD'ye iltica hakkı için güçlü bir hukuki sebepleri olduğunu iddia etti. İkili FETÖ'cüler için hazırladıkları dosyalarda, FETÖ'cülerin evlerine baskınlar düzenlendiğini, eşlerine tecavüz edildiğini iddia ederek, delile dayanmayan türlü fantastik iddiayı dosyaya koyduklarını da ifşa etmiş oldular. (Akşam)