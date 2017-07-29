Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erdoğan 'nda

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 29.7.2017 13:05 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi Sarayı'nda
Recep Tayyip Erdoğan dün gece İstanbul'a geldi. Geceyi Kısıklı'daki konutunda geçiren Erdoğan öğle saatlerinde 'na geçti.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi Sarayı'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz