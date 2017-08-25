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25 Ağustos 'sında flaş değişiklikler

AA

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Giriş Tarihi: 25.8.2017 08:07 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 08:40
25 Ağustos KHK'sında flaş değişiklikler

kapsamında yayımlanan yeni ile Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanına bağlanırken daha önce Müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kuruluna, Cumhurbaşkanı başkanlık edecek. İşte KHK'larla atılan yeni adımlar;

1- MİT CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

kapsamında yayımlanan yeni ile Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanına bağlanırken daha önce Müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kuruluna, Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

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25 Ağustos KHK'sında flaş değişiklikler
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