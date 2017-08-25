25 Ağustos KHK'sında flaş değişiklikler

1- MİT CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanına bağlanırken daha önce MİT Müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kuruluna, Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.