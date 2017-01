Oscar adayları belli oldu

89. Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Altın Küre'de 7 dalda ödül kazanan La La Land, 13 dalda Oscar'a aday gösterilirken, "En İyi Orijinal Şarkı" dalında iki adaylıkla toplamda 14 adaylık aldı. Daha önce üç kez Oscar'ın sahibi olan Meryl Streep, 'Florence Foster Jenkins' filmiyle 20'inci kez aday olarak, Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu.

Hollywood'daki Dolby Theatre'da 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 89. Oscar Ödülleri'nin aday listesi şöyle:

-En İyi Film-



Arrival



Fences



Hacksaw Ridge



Hell or High Water



Hidden Figures



La La Land



Lion



Manchester by the Sea



Moonlight

-En İyi Yönetmen-



Denis Vileneuve - Arrival



Mel Gibson - Hacksaw Ridge



Damien Chazelle - La La Land



Kenneth Lonergan - Manchester By The Sea



Barry Jenkins - Moonlight

-En İyi Erkek Oyuncu-



Cassey Affleck - Manchester By The Sea



Andrew Garfield - Hacksaw Ridge



Ryan Gosling - La La Land



Viggo Mortensen - Captain Fantastic



Densel Washington - Fences

-En İyi Kadın Oyuncu-



Isabelle Huppert - Elle



Emma Stone - La La Land



Natalie Portman - Jackie



Ruth Negga - Loving



Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-



Mahershala Ali - Moonlight



Jeff Bridges - Hell on Hight Water



Lucas Hedges - Manchester By the Sea



Dev Patel - Lion



Michael Shannon - Nocturnal Animals

-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-



Viola Davis, Fences



Naomie Harris, Moonlight



Nicole Kidman, Lion



Octavia Spencer, Hidden Figures



Michelle Williams, Manchester By The Sea

-En İyi Yabancı Film-



Land of Mine - Danimarka



A Man Called Ove - İsveç



The Salesman - İran



Tanna - Avustralya



Tnoi Erdmann - Almanya

-En İyi Animasyon Filmi-



Kubo and the Two Strings



Moana



My Life as a Zucchini



The Red Turtle



Zootopi

-En İyi Özgün Senaryo-



Aşıklar Şehri - Damien Chazelle



Hell or High Water - Taylor Sheridan



Yaşamın Kıysında - Kenneth Lonergan



20th Century Women - Mike Mills



The Lobster - Yorgos Lanthimos, Efthimis Fillippou

-En İyi Uyarlama Senaryo-



Eric Heisserer – Arrival



August Wilson – Fences



Allison Schroeder & Theodore Melfi – Hidden Figures



Luke Davis – Lion



Barry Jenkins & Tarell Alvin McCraney – Moonlight

-Yabancı Dilde En İyi Film-



Land of Mine (Danimarka)



A Man Called Ove (İsveç)



The Salesman (İran)



Tanna (Avustralya)



Toni Erdmann (Almanya)

-En İyi Belgesel Film-



Fire at Sea – Gianfranco Rosi ve Donatella Palermo



I Am Not Your Negro – Raoul Peck, Rémi Grellety ve Hébert Peck



Life, Animated – Roger Ross Williams ve Julie Goldman



O.J.: Made in America – Ezra Edelman ve Caroline Waterlow



13th – Ava DuVernay, Spencer Averick ve Howard Barish

-En İyi Kısa Belgesel Film-



Extremist



4.1 Miles



Joe's Violin



Watani: My Homeland



The White Helmets

-En İyi Kısa Film-



Ennemis Interieurs



La Femme et le TGV



Silent Nights



Sing



Timecode

-En İyi Kısa Animasyon Filmi-



Blind Vaysha



Borrowed Time



Pear Cider and Cigarettes



Pearl



Piper

-En İyi Film Müziği-



Jackie – Mica Levi



La La Land – Justin Hurwitz



Lion – Dustin O'Halloran ve Hauschka



Moonlight – Nicholas Britell



Passengers – Thomas Newman

-En İyi Özgün Şarkı-



"Audition (The Fools Who Dream)" La La Land



"Can't Stop the Feeling!" Trolls



"City of Stars" La La Land



"The Empty Chair" Jim: The James Foley Story



"How Far I'll Go" Moana

-En İyi Ses Kurgusu-



Arrival - Sylvain Bellemare



Deepwater Horizon - Wylie Stateman ve Renée Tondelli



La La Land - Ai-Ling Lee ve Mildred Iatrou Morgan



Sully - Alan Robert Murray ve Bub Asman



Hacksaw Ridge - Robert Mackenzie ve Andy Wright

-En İyi Ses Miksajı-



Arrival - Bernard Gariépy Strobl ve Claude La Haye



La La Land - Andy Nelson, Ai-Ling Leeve Steve A. Morrow



Hacksaw Ridge - Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie ve Peter Grace



13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi - Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush ve Mac Ruth



Rogue One: A Star Wars Story - David Parker, Christopher Scarabosio ve Stuart Wilson

En İyi Yapım Tasarımı



Arrival – Patrice Vermette



Fantastic Beasts and Where to Find Them – Stuart Craig



Hail, Caesar!



La La Land – Sandy Reynolds-Wasco ve David Wasco



Passengers – Guy Hendrix Dyas

En İyi Sinematografi



Arrival – Bradford Young



Moonlight – James Laxton



Silence - Rodrigo Prieto



Lion - Greig Fraser



La La Land – Linus Sandgren

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı



A Man Called Ove – Eva von Bahr ve Love Larson



Star Trek Beyond – Joel Harlow ve Richard Alonzo



Suicide Squad – Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini ve Christopher Nelson

-En İyi Kostüm Tasarımı-



Allied - Joanna Johnston



Fantastic Beasts and Where to Find Them - Colleen Atwood



Florence Foster Jenkins - Consolata Boyle



Jackie - Madeline Fontaine



La La Land - Mary Zophres

-En İyi Film Kurgusu-



Arrival



Hacksaw Ridge



Hell or High Water



La La Land



Moonlight

-En İyi Görsel Efekt-



Deepwater Horizon – Craig Hammeck, Jason Snell, Jason Billington ve Burt Dalton



Doctor Strange – Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli ve Paul Corbould



The Jungle Book – Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones ve Dan Lemmon



Kubo and the Two Strings – Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean ve Brad Schiff



Rogue One: A Star Wars Story – John Knoll,Mohen Leo, Hal Hickel ve Neil Corbould