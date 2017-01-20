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ile yeniden evleniyor

  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 14:12
Özge Uzun ile Volkan Üst yeniden evleniyor
Özge Uzun ile Volkan Üst yeniden evleniyor

Ünlü sunucu 10 yıl evli kaldığı eşi ile 2014 yılında tek celsede boşanmış ve çift 2016 yılında yeniden birlikte olduklarını açıklamıştı. Çift iki yıllık ayrılığın ardından barışarak bir kez daha nikah masasına oturma kararı aldı. Özge Uzun geçtiğimiz gün kına gecesi düzenleyerek fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında eski eşiyle ilgili "Yurtdışında yaşıyor Volkan, Türkiye'ye gelmişti birlikte yemek yedik, konuştuk. Karşılıklı adım attık.Yaşadığımız 1,5-2 yıllık ayrılık ikimize de iyi geldi. 3 hafta telefonlaştık, mesajlaştık, flörtleştik. Cuma günü geldi 'Benimle çıkar mısın' dedi, ben de kabul ettim." açıklamasında bulunan evliliğe ilk adımı attı.

ÖZGE UZUN İLE VOLKAN ÜST'ÜN KARELERİ
ESKİ EŞİYLE YENİDEN NİKAH MASASINA OTURACAK

Sunucu Özge Uzun 2 çocuğunun babası 'ten sürpriz bir kararla boşanmış, çift iki yıllık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. Volkan Üst'ün geçtiğimiz günlerde canlı yayında evlenme teklif ettiği Özge Uzun için dün akşam kına gecesi düzenlendi.

İşte Özge Uzun'un kına gecesinden kareler:







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