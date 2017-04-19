Bülent Kayabaş'ın ölüm nedeni belli oldu

Usta sanatçının tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Kayabaş'ın uzun süredir kolorektal kanser tedavisi gördüğü ve buna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabah 06.05'de hayatını kaybettiği bildiridi.1945'de Eskişehir'de doğan sinema ve tiyatro sanatçısı Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel oldu, birçok tiyatro oyununda oynadı. Televizyon dizilerinde de rol alan Kayabaş, tiyatro alanında birçok ödülün sahibiydi."Tiyatro sahnesine ilk adımımı 1962 yılında attım. Eskişehir lisesinden mezun olduktan sonra, Eskişehir Belediyesi'nin konservatuvar sınavlarına girdim. Tiyatro ile ilk olarak burada tanıştım. 1963 yılında profesyonel olarak bu işi yapmaya başladım. O yıllardan beri tiyatrodan hiçbir zaman vazgeçmedim. Tiyatro benim ilk göz ağrım. Ben kendimi tiyatroda yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Tiyatroda büyüdüm, her şeyi tiyatroda öğrendim. Sinemada, dizilerde aldığım roller tiyatrodan sonra gelen işlerdir.

Oyunculuğu geçmişte çok zor şartlar altında icra ettiklerini belirten kayabaş Kayabaş sözlerini şöyle sürdürmüştü:



"Tiyatroda bugün ile geçmişi karşılaştırdığımız zaman, bugün teknik anlamda daha iyi şartlara sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sanat dünyasında genç oyuncular, genç yönetmenler her geçen gün artıyor. Kültür ve sanata olan devlet desteğinin daha da artması gerekiyor. "Sanata olan desteğin artması, sinemanın, tiyatronun önünü açacaktır. Bu sayede Türkiye'nin ismi dünyada daha fazla duyulacaktır. Devlet ile sanat paralel gider. Bir ülkede sanat ne kadar gelişim gösterirse, o ülke de o kadar gelişir."

BÜLENT KAYABAŞ'IN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI