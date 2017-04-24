Türkan Şoray'dan üzücü haber! Hastalığı nüksetti

Usta sanatçı Türkan Şoray'ın menajeri Bircan Silan'dan üzücü açıklama geldi. Şoray'ın fazla kilolarının nedeninin cushing sendromundan kaynaklandığını belirten Silan, "Türkan Şoray 2 sene önce cushing sendromu nedeniyle Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından ameliyat edilmişti. İkinci böbreğinde de aynı hastalık nüksetmesi sebebiyle Dr. Refik Tanagöz tarafından tedavisine başlandı. Bu, vücutta çok fazla kortizon salgılanmasına neden olan bir hastalık." dedi.





CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

Kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünüdür. Cushing sendromunun alışılmış nitelikleri kilo artması, obezite, kan basıncının artması (hipertansiyon), ve derinin zayıflaması sonucu oluşan çizgilerdir.



