Teknede ihanet

2003 yılında işadamı Ayhan Bermek'in kızı Hande Bermek
ile dünya evine giren ünlü sunucu Murat Başoğlu
, önceki gün Bodrum'da yılın ihanet skandalına imza attı. Bodrum Yalıkavak
açıklarında demirlediği sürat teknesinde görüntülenen sunucunun yanında esmer bir güzel vardı. Daha önce de eşine ihanet ettiği yönünde çıkan haberlerle gündemi meşgul eden Başoğlu, teknesindeki kadınla samimi görüntüler sergiledi. Bu görüntülerin ardından Başoğlu'nun kendisini nasıl savunacağı ve eşi Hande Bermek'in ne yapacağı merak konusu...
Murat Başoğlu teknede sevgilisiyle öpüştü.
Mehmet ÜSTÜNDAĞ / ŞAMDAN PLUS