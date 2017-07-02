İşte 15 Temmuz’un sivil ordusu

SABAH darbe girişiminde rol alan 'darbenin sivil ordusu'nda yer alan isimlerin listesine ulaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı iddianamesinde bütün mensupları teker teker anlatılan bu sivil ordunun başında 16 Temmuz günü salıverilen firari imam Adil Öksüz var. Hiyerarşiye göre Öksüz, kendisine doğrudan bağlı çalışan Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek adlı sivil imamları yönetiyordu. Bu imamlar da Ankara 1. Bölge Sorumlusu ve onun altındaki 'sivil ordu' ile darbe girişiminin organizasyonunu yaptı.



KOZMİK HİYERARŞİK YAPILANMA

157 sanıklı iddianamede Hava Kuvvetleri'nin mahrem imamlarının isimleri ve örgüt ile darbedeki rolleri şöyle anlatıldı: FETÖ, darbe girişiminde sivil imam, ikinci sivil imamlar, Ankara bölge sorumluları, müdürler, müdür yardımcıları ve öğretmenler şeklinde yukarıdan aşağı doğru kozmik hiyerarşik düzene göre hareket etti. Bu hiyerarşik silsilede Adil Öksüz ve diğer sivil imamlardan talimat alan Ankara 1. Bölge Sorumlusu Levent Çakmaktepe darbenin en önemli yöneticilerindendi. Ertuğrul ve Alparslan kod adlarını kullanan Çakmaktepe, 2015'ten beri Ankara 1. Bölge Sorumlusu olarak faaliyetler yürütüyordu. Bundan önce aynı görevi yürüten kişi Saffet ve Fevzi kod isimlerini kullanan Mustafa Küçükköse idi.



FETÖ'NÜN 'ÖĞRETMENLERİ'

İddianamede yer alan şemaya göre Çakmaktepe'ye bağlı olarak 2 müdür darbe girişiminde rol aldı: Selim-Muhsin kod adlı Murat Kara ve Ömer-Yusuf kod adlı Ramazan Alkan. Murat Kara ve Ramazan Alkan'a bağlı olarak çalışan müdür yardımcıları ise Bahadır kod adlı Bekir Kişi, Mahmut kod adlı Mehmet Ayan, Melih kod adlı Sinan Kurt ve Mete kod adlı Süleyman Çokyaşar'dı.

Bu 4 müdür yardımcısının altında 'öğretmenler' faaliyet gösteriyordu. Öğretmenler, öğrenci (askeri personel) sayısı dikkate alınarak sayıları belirlenen, askeri personelle 'sohbet' adı verilen toplantıları yapan, himmet toplayan, onlara örgüt talimatlarını aktaran kişilere verilen isimdi. Bu kategorideki FETÖ'cülerin isimleri ise şunlar: İhsan kod adlı Ercan Erarslan, Kemal kod adlı Erkan Pınar, Hasan kod adlı Hüseyin Ülker, Ümit kod adlı Denizhan Özcan, Burak kod adlı Mehmet Kucur

Adil Öksüz'e bağlı çalışan Harun Biniş, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde böyle görüntülendi., Serkan kod adlı Serkan Gülşen, Hakan kod adlı Hüseyin Ediş, Hasan kod adlı Hüseyin Güleç, Ahmet kod adlı Hasan Özdemir, Enes kod adlı Ahmet İnce, Şükrü kod adlı Samet Özmekik, Mehmet kod adlı Mustafa Aykut Akyol, İbrahim kod adlı İsmail Şahbaz, Yusuf kod adlı Abdulkerim Yazıcı, Tarık kod adlı Alper Küççük, Fatih kod adlı Ferdi Özdemir, Ömer kod adlı Osman Hançer, Musa kod adlı Mevlüt Tufan. Bütün bu sivil FETÖ'cüler, darbenin karargâhı olan Akıncı Üssü ile bağlantılı olarak çalıştı.



Adil Öksüz'e bağlı çalışan Harun Biniş, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde böyle görüntülendi.



FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASI: BİRİM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sivil ordunun nasıl örgütlendiği detaylı biçimde şu cümlelerle açıklanıyor: "Birim, FETÖ'nün askeri yapılanmasıdır. Her askeri kuvvetin başında bir 'Sorumlu'nun (imam) bulunduğu, onların altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (Hava Kuvvetleri Komutanlığı) yerleşimine göre ayarlanmış bölge temsilcilerinin bulunduğu, bunun altında 'Müdür'lerin bulunduğu, personel (öğrenci) sayısına göre 'Müdür'lerin sayısının da değiştiği, 'Müdür'lerin altında 'Müdür Yardımcıları'nın bulunduğu, 'Müdür Yardımcıları'nın altında ise 'Öğretmenler'in bulunduğu, bu şekilde isimlerin kullanılma amacının ise dikkat çekmemek için olduğu, 'Öğretmenler'in onların altında bulunan askeri personel ile ilgilendiği, askeri personelin ortak adının 'Öğrenci' olduğu yapıdır."



FETÖ hiyerarşik yapılanmasında Adil Öksüz'e doğrudan bağlı çalışan Kemal Batmaz...



'BEY'LER VE 'GEZİCİ'LER

İddianamede örgüt içinde ve darbe girişiminde rol alan diğer hiyerarşik kategoriler hakkında da bilgi veriliyor. Bu kategorilerden birinde kısa adı 'BEY' olan Belge Enformasyon Yöneticisi yer alıyor. BEY, 'öğrencilerden (subaylar) öğretmenlere aktarılan bilgilerden teyide olanların incelemesini yapan kişi' olarak tarif ediliyor. Bir diğer kategori ise birim ile bölge arasındaki koordinasyonu sağlayan 'Gezici'ler...



Nurettin Oruç, ABD'de Fetullah Gülen'e yaptığı ziyaret sorulunca "Film festivaline gittim" demişti.



DARBENİN ANA ÜSSÜ 1. BÖLGE

İddianamede 15 Temmuz sonrasında alınan ifadeler, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ'nün askeri yapılanmasının çözüldüğü vurgulanıp şu tespitlere yer veriliyor: "Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sivil yapılanmanın dışında farklı bir yapılanmaya gittiği, tamamen hücre çalışması yapılarak birbirinden habersiz ve bağımsız üniteler oluşturduğu, bu ünitelerin de sivil abilerin/imamların sorumluluğunda üst düzey kuvvet komutanlar, subaylar ve astsubay gruplarından oluştuğu, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ankara Bölgesi Yapılanması'nı ikiye ayırdığı, Akıncı Üssü'nün de birinci bölgede bulunduğu belirlenmiştir."



İMAMLAR ADİL ÖKSÜZ'E BAĞLI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı iddianamesinde bütün mensupları teker teker anlatılan FETÖ'nün 'sivil ordusu'nun başında, Akıncı Üssü çevresinde yakalanıp ertesi gün de salıverilen firari imam Adil Öksüz yer alıyor.

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