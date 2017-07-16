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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını yapacak

İHA

15 Temmuz İhaneti Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017 23:12 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 05:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak "15 Temmuz Şehitler Anıtı" açılış için hazır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını yapacak
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