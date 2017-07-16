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15 Temmuz İhaneti Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını yapacak
İHA
15 Temmuz İhaneti Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2017
23:12
Güncelleme Tarihi: 16.7.2017
05:17
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak "15 Temmuz Şehitler Anıtı" açılış için hazır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını yapacak
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