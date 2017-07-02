Yok böyle kontrat 201 milyon$

BUGÜN NELER OLDU

NBA şampiyonu Golden State Warriors, takımın en önemli isimlerinden Stephen Curry ile dudak uçuklatan bir kontrat yaptı.Yeni imzalanan oyuncu hakları sözleşmesiyle birlikte yürürlüğe giren 'süper maksimum kontrat' hakkından yararlanan Curry, LeBron James'i geride bırakarakoldu. Geçen sezon Cleveland Cavaliers ile sözleşme yenileyen 32 yaşındaki LeBron James, 100 milyon dolar karşılığında kulübüyle 3 yıllık sözleşme yenilemişti. İki kez en değerli oyuncu seçilen 29 yaşındaki Curry, Golden State Warriors ile son 3 yılda 2 NBA şampiyonluğu yaşayarak da büyük bir başarıya imza attı.1 Stephen Curry (Goldan State) 40.200.000 2 LeBron James (Cleveland Cavaliers) 30.963.450 3 Mike Conley (Memphis Grizzlies) 26.540.100 4 Al Horford (Boston Celtics) 26.540.100 5 Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 25.000.000 6 Carmelo Anthony (New York Knicks) 24.559.380 7 Damian Lillard (Portland Trail Blazers) 24.328.425 8 Chris Bosh (Miami Heat) 23.741.060 9 Dwyane Wade (Chicago Bulls) 23.200.000 10 Dwight Howard (Charlotte Hornets) 23,180,275SPORCU