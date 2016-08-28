Fenerbahçeli Stoch'a milli şok!

Fenerbahçe'nin yıldızı Miroslav Stoch ülkesinde Milli Takım krizi yaşıyor.

Fenerbahçe ile sezon 3 gollük harika bir başlangıç yapan ve Slovakya kadrosunda olması beklenen Stoch, İngiltere ve Rusya ile oynanacak maçlarda Slovakya Milli Takım Teknik Direktörü Jan Kozak tarafından kadroya alınmadı.

'BİR DAHA KADRODA OLMAYACAK'

Tartışmalar üzerine basına bir açıklama yapan Jan Kozak, "Miroslav Stoch, benim çok fazla sabrettiğim oyunculardan biridir. Ona çok fazla özgürlük verdim. Gazeteciler, kötü dönemler geçirmesine rağmen onu neden aldığımı bile sorgulamışlardı. Fakat, o bu özgürlükleri iyi kullanamadı. Ona yardım etmek istedim. Avrupa Şampiyonası'nda yaptığı bir hareket nedeniyle onu bir daha kadroya almayı düşünmüyorum." dedi.

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STOCH'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Miroslav Stoch ise Jan Kozak'ın bu sözleri üzerine hemen bir açıklama yaparak, "Slovakya forması giymek benim için her zaman büyük bir onur oldu, bunu beni tanıyan herkes biliyor. Kozak oradayken bir daha Slovakya forması giyemeyecekmişim, o oradayken ben de gitmeyeceğim zaten. Onun bana sabrettiğini, yardım ettiğini falan düşünmüyorum. Ben şu an kendi performansıma odaklandım. Beni destekleyen herkese ise teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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AVRUPA DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin yıldız kanat oyuncusu Stoch, UEFA Avrupa Ligi grubu hakkında ise, "Feyenoord, Manchester United ve Luhansk var. Manchester United gibi dünyanın en iyi oyuncularını kadrosunda bulunduran bir takıma karşı oynamak çok heyecan verici olacka. Onlara karşı oynayacağımız maçlar bir şölen gibi olacak." yorumunu yaptı. (Sporx)