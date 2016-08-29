Galatasaray'da Olcan Adın'la yollar ayrıldı

Galatasaray'da tecrübeli sol ayak Olcan Adın'la yollar ayrıldı.

Galatasaray kadrosunda düşünmediği ve kendisine daha önce kulüp bul yazısı gönderdiği Olcan Adın'ın sözleşmesini tek taraflı fesih ederek oyuncu ile bağının tamamen kopardı.

Sarı Kırmızılı kulübün bu fesih işleminden sonra da TFF'nin resmi sitesinde de oyuncunun sözleşmesinin fesih edildiği dikkati çekti.

Galatasaray fesih işlemini Olcan Adın ile uzlaşmadan yaparak UEFA'nın belirlediği 65 milyon Euroluk harcama limitine aşmamak için bu yola başvurdu. Ancak oyuncu ve menajeri ile uzlaşma sağlanmadığı için Galatasaray ile Olcan Adın arasında hukuki süreç başlayacak.

Bu arada Olcan'ın İspanya'nın Granada takımı ile görüştüğü ve büyük ihtimal ile İspanyol kulübü ile sözleşme imzalanacağı öğrenildi.