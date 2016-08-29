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Maradona'ya ülkesinde soğuk duş

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 18:18 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 19:25
Maradona'ya ülkesinde soğuk duş
Maradona'ya ülkesinde soğuk duş

Dubai'den ülkesi 'e dönen dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Maradona gümrük polisi tarafından sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle havaalanında 2 saat tutuldu.

Duruma çok sinirlenen efsane isim ı Diego Morla'ya haber vererek gereğini yapmasını istedi. Olay yerine gelen avukat, pasaportun normal olduğunu ve üzerindeki imzalarında doğru olduğunu ispat ettikten sonra Maradona ülkesine giriş yaptı.

Olaydan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada , Hükümeti eleştirdikten sonra "Maalesef böyle olaylarlan karşılaşıyorum" dedi.

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