Maradona'ya ülkesinde soğuk duş

Dubai'den ülkesi Arjantin'e dönen dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Maradona gümrük polisi tarafından sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle havaalanında 2 saat tutuldu.

Duruma çok sinirlenen efsane isim avukatı Diego Morla'ya haber vererek gereğini yapmasını istedi. Olay yerine gelen avukat, pasaportun normal olduğunu ve üzerindeki imzalarında doğru olduğunu ispat ettikten sonra Maradona ülkesine giriş yaptı.



Olaydan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada , Hükümeti eleştirdikten sonra "Maalesef böyle olaylarlan karşılaşıyorum" dedi.