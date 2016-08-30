ARKADAŞINA GÖNDER Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ye transferini açıkladı!

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 01:57 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 02:19
Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!
Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

'nin prensip anlaşmasına vardığı Jeremain Lens, yarın sarı-lacivertli kulüp için kontrolünden geçeceğini söyleyerek bir anlamda transferi açıkladı.

Fox Sports'a konuşan Hollandalı kanat oyuncusu " için yarın kontrolünden geçeceğim. Bir problem yaşanacağını sanmıyorum. Benim için iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. gerçekten büyük bir kulüp. Benim için de yeni bir macera ve meydan okuma olacak. Dick Advocaat ile PSV ve Sunderland'de birlikte çalıştım. Benim kalitemi biliyor" ifadesini kullandı.

Jeremain Lens'in bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.