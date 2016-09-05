FIFA’nın kapısında

Fiorentina’nın Wolfsburg’a 7 milyon Euro’ya sattığı iddia edilen Alman yıldızın gerçek satış bedelinin öğrenilmesi için harekete geçen Beşiktaş, bildirilen 1.3 milyonluk rakamın üzerinde bir satış söz konusu ise FIFA’ya başvuracak

Beşiktaş ile Gomez'in yolları ayrılsa da yönetim, olası hakları için gelişmeleri yakından takip ediyor. Fiorentina-Beşiktaş arasındaki protokolden kaynaklanan hakları için yönetim FIFA'nın kapısını çalmak için hazırlık yapıyor.

BEŞİKTAŞ'IN DEVRE ARASI TRANSFER PLANI HAZIR!

Alman futbolcu, İtalyan kulübünde kalmayıp Wolsfburg'a transfer olmuştu. Başkan Fikret Orman da geçtiğimiz günlerde, Fiorentina'ya karşı kendilerinin ahlaklı davrandıklarını ve Gomez'in satışından %50 pay beklediklerinin altını çizerek, "Alman basınında Gomez'in 7 milyon Euro'ya transfer olduğu yazılıyor. Ancak İtalyanlar bize Gomez'in 1.3 milyon Euro'ya satıldığını söylüyor. Burada bir terslik var. Biz herkesin ilkeli davranmasını bekliyoruz" demişti.



FİORENTİNA'YA SORULACAK

Beşiktaş yöneticileri; Fiorentina ile Wolfsburg kulüpleri arasında Mario Gomez'in transferi için yapılan mukavelenin şartlarını öğrenmek için FIFA'ya başvurmanın hazırlıklarını yaptı. Bu hafta öncelikle Fiorentina kulübü ile son kez bir görüşme yapılarak Gomez'in transfer bedeli resmi olarak sorulacak. 1.3 milyon Euro'nun üzerinde bir anlaşma söz konusu ise siyah-beyazlılar, bu ücretin yarısını talep edecek.

GOMEZ ANLAŞMASININ KRİTİK MADDELERİ

* Gomez sadece bedelsiz olarak Fiorentina'ya dönebilir. Bunun dışında herhangi bir kulüp isterse Beşiktaş kulübü ile masaya oturmak zorundadır.

* Beşiktaş, Gomez'i satarsa % 40 payını Fiorentina'ya vermek zorunda. Fiorentina'ya gider ve orada kalırsa hak söz konusu olamayacak.

* Mario Gomez eğer Fiorentina'dan başka bir kulübe giderse, Beşiktaş kulübü bu transferden kaynaklanan gelirin %50'sini alır.