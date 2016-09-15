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: 'den teklif gelirse...

  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 09:41
Volkan Babacan: Fenerbahçe'den teklif gelirse...
Volkan Babacan: Fenerbahçe'den teklif gelirse...

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi , "Eski takımın 'den transfer teklifi gelirse kabul eder misin?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Lig Radyo'ya konuştu. Başarılı eldiven, "F.Bahçe'den teklif gelirse kabul eder misin?" sorusuna, "Önce bir teklif gelsin sonra konuşalım" diyerek kapı bırakırken, "Aragones, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta beni oynatacaktı. 1 gün önce 'Kusura bakma seni oynatamam' dedi. Hedefim Avrupa'da forma giymek" dedi.

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