Volkan Babacan: Fenerbahçe'den teklif gelirse...

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, "Eski takımın Fenerbahçe'den transfer teklifi gelirse kabul eder misin?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Lig Radyo'ya konuştu. Başarılı eldiven, "F.Bahçe'den teklif gelirse kabul eder misin?" sorusuna, "Önce bir teklif gelsin sonra konuşalım" diyerek açık kapı bırakırken, "Aragones, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta beni oynatacaktı. 1 gün önce 'Kusura bakma seni oynatamam' dedi. Hedefim Avrupa'da forma giymek" dedi.