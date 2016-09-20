Aziz Yıldırım'a dava açıldı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, 2015 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yaptığı ziyaretin ardından 'A.... koyarım böyle bakanlığın' dediği iddiasıyla 'hakaret' suçundan dava açıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya 2015 yılında yaptığı ziyaretinin ardından "A... koyarım böyle bakanlığın" dediği iddiasıyla "hakaret" suçundan dava açıldı.

BAKANLIKTAKİ GÖRÜŞMEDE SARF ETTİ

Hürriyet'in haberine göre iddianameye göre, 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Fenerbahçe Kulübü arasında, üç eğitim-öğretim binası, bir spor salonu ve bir konferans salonu yapılıp bakanlığa teslim edilmesi karşılığında Kenan Evren Lisesi'nin Fenerbahçe'ye teslim edilmesi konusunda protokol imzalandı.

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BAKANLIK ÇALIŞANLARI TUTANAK TUTTU

Lisenin teslim işinin uzunca bir süre yerine getirilmemesi nedeniyle Yıldırım Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 29 Nisan 2015 günü dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından Aziz Yıldırım'ın Bakanlığa ve kamu yapısına yönelik sarf ettiği küfürleri sözleri duyan bakanlık çalışanları tutanak tuttu ve ardından da Yıldırım hakkında dava açıldı.

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CEZA VERİLMEYEBİLİR

İddianamede Yıldırım'a "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak Savcı Taştan, Yıldırım'ın söz konusu sözleri "haksız fiile, tepki olarak ve öfkeyle söylendiği" gerekçesiyle TCK 129. Maddesinin uygulanmasını talep etti. Söz konusu madde, "şüpheliye verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi ceza vermekten vazgeçilmesini" düzenliyor.