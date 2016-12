Trabzonspor, Kızılcabölükspor'a diş geçiremedi

Ziraat Türkiye H Grubu 4. maçında Kızılcabölükspor, sahasında Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında, Spor Toto 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'la karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 5-0 kazanan bordo-mavililer, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan rövanş maçında son dakika golüyle yıkıldı.

A2'den naklen yayınlanan karşılaşma Okay Yokuşlu (17') ve Emircan Sayar'ın (89') karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 5'e çıkaran Trabzonspor 3. sırada yer aldı. Gruptaki ilk puanını kazanan Kızılcabölükspor ise 4. sırada bulunuyor.

Maçtan dakikalar



18. dakikada ceza sahası sol çizgiden Yusuf Yazıcı'nın ortasında Okay topu filelere gönderdi. 0-1



24. dakikada Abdülkadir'in sol kanattan ortasını altı pas içinde Ramazan son anda kornere çeldi.



70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emircan'ın sert şutunda kaleci Esteban iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.



88. dakikada Burak Gölbel'in sol taraftan kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Tayfun topu ağlarla buluşturdu. 1-1







Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx



Kızılcabölükspor: Serkan İlgün xx, Semih xx, Ramazan x, Kerim x, Tayfun xx, Emircan x (Muhittin dk. 90 ?), Taygun x, Cihat x (Mustafa dk. 45 x), Reha x (Burak dk. 83 ?), Özer x, Fatih x



Yedekler: Abdullah, Serkan Özen



Teknik Sorumlu: Hasan Şermet



Trabzonspor: Esteban xx, Zeki xx, Durıca xx, Mustafa Yumlu xx (Uğur dk. 80 x), Güray xx, Onazi xx, Okay xxx, Abdülkadir xx (Mustafa Akbaş dk. 64 x) Castıllo xx (Suk dk. 71 x), Yusuf xx, N'doye xx



Yedekler: Uğurcan, Mehmet, Aytaç



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Goller: Okay (dk. 18) (Trabzonspor), Emircan (dk. 89) (Kızılcabölükspor)



Sarı kartlar: Mustafa (Trabzonspor), Semih Ceylan (Kızılcabölükspor)