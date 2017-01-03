X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Mehmet Ekici’de son tango
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’de son tango

YUNUS EMRE SEL
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017
Mehmet Ekici’de son tango
Mehmet Ekici’de son tango

’un teknik direktörü, başarılı öğrencisine karşılık kadrosunda görmek istediği ’ı telefonla aradı ve “Burada mutlu olacaksın” dedi

Devre arası transferinin en gözde ismi olan 26 yaşındaki başarılı futbolcu için ve Beşiktaş'ın girdiği kıyasıya rekabet, spor kamuoyunun en çok merak ettiği gelişmelerden biri oldu. İki kulüple de eş zamanlı olarak pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor cephesi, sarı-lacivertlilerden Aatif Chahechouhe'yu istedi, Aatif'ın ikna olmaması durumunda ise Beşiktaş'ın sunduğu isimleri değerlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle ismine daha sıcak bakan bordo-mavililer, Faslı oyuncunun Trabzon'a gelmek istememesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

"TRABZON'DA FORMAN HAZIR"
Bir yandan Fenerbahçe yönetiminin ikna etmeye çalıştığı Aatif için Teknik Direktörü 'ın da devreye girerek oyuncuya telefon ettiği bildirildi. Antalyaspor ile flört halindeki Aatif'a, "Çok kaliteli bir futbolcusun. Seni takımımda görmeyi isterim. Teklifi kabul et ve gel bize" diyen Yanal'ın, "Trabzon'da forman hazır. Burada çok mutlu olacaksın" ifadesini kullandığı belirtildi. Bu görüşme sonrası sert tavrı yumuşayan Fenerbahçeli oyuncunun son kararını bu hafta bildireceği kaydedildi. BEŞİKTAŞ, MEHMET EKİCİ İÇİN SON KOZUNU OYNADI

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.