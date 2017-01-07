Mitrovic rekor kırdı

Hırvat stoperin bonservisine 4.2 milyon Euro ödeyeceğini açıklayan Beşiktaş, Türk Lirası üzerinden hesaplandığında (16.1 milyon TL) tarihinin en pahalı ara transferine imza attı. Genç oyuncunun toplam maliyeti ise 8.4 milyon Euro

Beşiktaş A.Ş.'den KAP'a gönderilen açıklamada; Hırvatistan'ın Rijeka takımından 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer edilen Matej Mitrovic'le 3.5 yıllık mukavele imzalandığı kaydedildi. 23 yaşındaki oyuncunun ise bu sezonun ikinci yarısı için 600 bin Euro, diğer 3 sezon için de 1.2 milyon Euro garanti ücret olmak üzere toplam 4.2 milyon Euro alacağı belirtildi. Mitrovic, 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle TL üzerinden hesaplandığında (16.1 milyon lira) Beşiktaş tarihinin en pahalı ara transferi oldu. Hırvat yıldız, lig tarihinde de beşinci sırada yer aldı. Zirvede ise Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro bonservis bedeli ödediği (o dönemki kura göre 23.3 milyon lira) ödediği Moussa Sow bulunuyor.







TEK BAŞINA İMZA

Matej Mitrovic, resmi sözleşmeyi imzalarken yanında hiçbir yöneticinin bulunmaması dikkat çekti. Kulüp tarafından internet sitesine konulan fotoğrafta Hırvat stoper tek başına yer aldı. Böyle bir durum daha önceki transferlerde yaşanmamıştı.



'AGRESİF TARAFIMI GÖSTERECEĞİM'

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Mitrovic, kariyeri açısından Beşiktaş'a transferinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Hırvat yıldız, "Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü. Zaten benim de hedefim büyük bir takımda forma giymekti" ifadesini kullandı. Sahada her şeyini ortaya koyacağını belirten Mitrovic, "Agresif ve iyi oyunla kendimi göstereceğim. Stadı gördüm, taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta çok büyük isimlerin yanında yer alacağım. Onlarla birlikte kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız" diye konuştu.







Kariyeri

136 Maç

5 Gol

15 Sarı Kart

1 Kırmızı Kart



Bir görüş

GÜÇLÜ AMA AĞIR

Yeni transfer Mitrovic hakkında yorum yapmak için henüz erken ancak idmanlardaki ilk görüntüsü izleyenlere net bilgiler vermese de en azından bir tahmin imkanı sundu. Bazı oyuncular vardır idmana çıkar, duruşuyla pozisyon almasıyla ben bu işin ustasıyım hissini verir. Daha ilk günden oyundaki duruşunu ortaya koyar. Mitrovic, 4.2 milyon Euro ödenecek bir futbolcu olmasına rağmen bu görüntüyü vermedi. Set oyununa rağmen güçlü ama ağır havası verdi. Bu görüntüsüyle henüz Şenol Güneş'ten forma alması zor ama zaman içinde idmanlarda takıma alıştıkça, maçlarda performansını gördükçe oyuncuyla ilgili daha sağlıklı bilgiler verebiliriz. Her iki ayağını da kullanabilen Hırvat oyuncunun, daha çok sağ ayağını tercih ettiğini görme imkanımız oldu.



Fatih DOĞAN