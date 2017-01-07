‘Türkiye bunları hak etmiyor’

Beşiktaş’ın Almanya yıldızı Andreas Beck, yaşanan terör olaylarını lanetledi ve Türkiye’den ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi

Beşiktaş'ın Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beck, Türkiye'de yaşanan terör saldırılarının üzücü olduğunu dile getirdi. Alman yıldız, "Terör bu ülkedeki insanları da huzursuz ediyor. Ben ve ailem kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz. İnsanların bize olan yaklaşımı çok iyi. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Türkiye güzel bir ülke ve bunları hak etmiyor" ifadelerini kullandı. Beck'in diğer açıklamalarından satır başları şöyle:



Orta özelliğimi geliştirmem lazım bunu biliyorum ama önceliğim bu değil öncelik savunma güvenliği.



ETO'O LİGİN EN ÖNEMLİ İSMİ

Ricardo Quaresma önümde oynarken zaten gerektiği kadar risk alıyor ve bana gerek kalmıyor.

Mario Gomez'le Almanya'da beraber şampiyonluklar yaşamıştık. Belki seneye tekrar gelir ve dördüncü şampiyonluğumuzu kutlarız.

Geçen sezon gözümüz kapalı oynuyorduk. Şimdi yeni oyuncularımız var. Devre arasındaki çalışmalarımızla dengeyi bulacağız.

Çok büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa Ligi'nde ilerleme istiyoruz.

Samuel Eto'o Türkiye Ligi'ndeki en büyük isimlerden biri. Bu kadar büyük akla sahip oyuncular aramızda yer alırsa mutlu oluruz.



AİLE SAADETİ SÜRÜYOR?

Beşiktaş'ın son idmanını Aras Özbiliz ile Marcelo'nun aileleri de izledi. İki futbolcu, idman sonrası çocuklarıyla saha içinde futbol oynadı. Beşiktaşlı futbolcular, Aras ve Marcelo'nun çocuklarına büyük ilgi gösterdi.



BEŞİKTAŞ'TA CENK PANİĞİ

Ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle Cenk Tosun idmana çıkmadı. Golcü futbolcunun durumu teknik kadroyu korkuttu. Çalışmada Cenk'in yanı sıra sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu ile Necip Uysal da yer almadı.