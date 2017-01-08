Gerçekten bu kez bitti!

Kulüp başkanı Öztürk, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in istediği Kamerunlu yıldız oyuncuyu kadrolarında tutacaklarını açıkladı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı yıldız futbolcu Samuel Eto'o, bir anda transferin gözdesi oldu. Siyah-beyazlılarla birlikte Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği 36 yaşındaki Kamerunlu forvet için dün Antalyaspor cephesinden sürpriz bir çıkış geldi. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'yu satmayacaklarını, Kamerunlu futbolcuyu sözleşmesinin bitimine kadar, takımda tutmayı düşündüklerini açıkladı. Bu kararda, Eto'o ile ilgilenen çok sayıda kulüp olmasına rağmen, Antalyaspor'un taleplerine cevap verebilecek hiçbir teklifin gelmesinin etkili olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından gözler Samuel Eto'o'ya çevrildi. Kamerunlu yıldız da "Antalya'da kalıyorum" diyerek son noktayı koydu...



VELİ VE ARAS'IN KISMETİ AÇILDI!

Beşiktaş'ta omzundaki sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Veli Kavlak ile ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlıktan dolayı fazla şans bulamayan Aras Özbiliz'e Kayserispor ile Gaziantepspor'un talip olduğu öğrenildi. Kayseri ve Gaziantep'in, Veli ve Aras'ı kiralamak istedikleri ancak iki oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.



KARA KARTAL'IN RAKİBİ ANTALYA

İkinci yarıya Antalya'da bilenen Beşiktaş bugün Antalyaspor'la bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Antalya Arena'da oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Maçın oynanacağı saatte havanın 8 derece olması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş özellikle bu maçta Babel ve Mitroviç'in durumu görmek için iki oyuncuya şans verecek.