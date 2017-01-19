Talisca’yı alıyoruz

Metin Albayrak, “Önce Quaresma’nın sözleşmesini uzatacağız. Ardından da sezon sonunu beklemeden Talisca’nın bonservisini Benfica’dan almak için girişimlere başlayacağız” dedi

Beşiktaş, Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Talisca'nın bonservisi için Benfica ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Kulüp basın sözcüsü Metin Albayrak, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle fazla süre alamamasına rağmen 11 maça 7 gol ve 1 asist sığdırmayı başaran Brezilyalı yıldız için taraftara müjdeyi verdi.



HAYATINDAN MEMNUN

Albayrak, "Talisca talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Ancak sahalara döndü. Biz ondan, o da buradaki hayatından memnun. Kendisi uzun yıllar Beşiktaş formasını giymek istiyor. Önce Quaresma ile sözleşme imzalayacağız, ardından da Talisca'nın bonservisi için pazarlıklara başlayacağız. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız" dedi.



BABEL'İN KATKISI ARTACAK

Takıma yeni katılan isimlere de değinen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Babel ve Mitrovic doğru ve iyi transferler. Babel ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Önümüzdeki dönemde katkısı giderek artacaktır. Mitrovic, genç ve yetenekli bir stoper. Uzun yıllar Beşiktaş'a başarıyla hizmet edecektir."

SABAH ARACILIĞI İLE SESLENDİ

Talisca, SABAH Gazetesi'nde dün çıkan röportajında, "Uzun yıllar Beşiktaş'ta kalıp, büyük başarılar yaşamak istiyorum. Umarım bonservisimi alırlar" diyerek yönetime mesaj yollamıştı.

BONSERVİSİMİ ALIN LÜTFEN



BİR GÖRÜŞ

METİN TEKİN

ÖNEMLİ BİR HAMLE

Tabii ki Anderson Talisca yetenekli ve siyahbeyazlı takıma çok şey katan bir oyuncu. Bonservisinin alınması Beşiktaş için önemli bir hamle olur. Ancak oyuncunun önemli bir maliyeti olduğunu duydum. Burada göz önüne futbolcunun faydası kadar maliyet de alınmalı. Fayda maliyet dengesi yönetimin bileceği bir durum. Ama bana "Talisca iyi bir futbolcu mu?" diye sorarsanız, bunun yanıtı kesinlikle evettir. Ve bonservisi de siyah beyazlılara kazandırılırsa önemli bir hamle olur.