İstanbul’da mutsuz olduğu söylenen Alman futbolcuya, sarı-kırmızılı kurmaylar tarafından Karabükspor maçında forma giymemesi önerildi. Ancak Poldi, Vissel Kobe’ye transferi sonuçlanana kadar sahada olacağını açıkladı

Japon takımlarından Vissel Kobe'ye transferi gündemde olan Lukas Podolski'ye Karabük deplasmanı öncesi yönetimden "İstersen oynama" önerisi geldi. Önceki gün Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu'nun, "İstanbul'da mutlu değil. Şu anda kendisiyle konuşuyoruz. Giderse 1-2 transfer yapacağız" dediği Alman futbolcu, bu öneriyi kabul etmedi ve transferi resmiyete dökülene kadar sahada olmak istediğini söyledi. İki gol attığı Elazığ'da olduğu gibi Karabük'te de elinden geleni yapacağını belirten Poldi'nin, G.Saray'da mutlu olsa da ailevi nedenlerden dolayı Japonya'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.



BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Yılbaşı öncesi Almanya'ya giden Podolski'nin ailesi, Reina saldırısı sonrası İstanbul'a dönmedi. Vissel Kobe sarıkırmızılılara minimum 6 milyon Euro bonservis ve Poldi'ye de yıllık 8 milyon Euro verirse bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Yıldız oyuncu Beijing Guoan'dan daha cazip teklif alsa da Çin'de yaşamaya soğuk bakıyor.



MENAJERİ İSTANBUL'DA

JAPONYA'YA gitmek için gün sayan Podolski, menajeri Nassim Touihri'yi de İstanbul'a çağırdı. Alman oyuncu, menajeriyle birlikte yediği akşam yemeğinden bir kareyi Instagram hesabından paylaşıp veda mesajı verdi.



6: Süper Lig'deki son yenilgisini 11. haftada 2-0'lık skorla Fenerbahçe'ye karşı yaşayan Galatasaray, ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Kupada oynanan Elazığspor maçında iki kez ağları havalandıran Podolski'nin Galatasaray'da bu sezon 8 gol ve 3 asisti var.



BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN

Mobbing mi var?

Elazığ'da Podolski'yi önce otelde gördüm. Çok mutluydu, çevresine şakalar yapıyordu.

Maçta da büyük sorumluluk alarak oynadı. Kaleci Cenk'e topu oyuna geç soktuğu için sitem etti. Bruma'ya da pas vermediği için tepki gösterdi. Maç boyu Podolski sadece 2 gol atmadı, bir lider gibi davrandı. Gidecek adam topa ayağını sokmaz. Poldi'ye 'mutsuz' yakıştırması yapmak doğru değil... Yönetim herhalde yüksek fiyatla Podolski'yi satıp yerine daha az maliyetle bir oyuncu almak istiyor çünkü kulüpte bir ekonomik kriz var. Ayrıca UEFA'ya da verilmiş sözler var. Takımda 65 milyon Euro'luk bütçe sınırını geçtikleri için Podolski'ye yönetim mobbing mi uyguluyor?

Galatasaray zirve yarışında olmak istiyorsa sezon sonuna kadar Podolski'yi takımda tutmalı...