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'den açıklaması

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 23:24 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 23:36
Prosinecki'den Bursaspor açıklaması
Prosinecki'den Bursaspor açıklaması

'un teknik direktörlük koltuğu için teklif götürdüğü , ile sezon sonuna kadar sözleşmesinin olması sebebiyle teklifi reddettiğini açıkladı.

'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini sürdüren yönetimi, 'nı çalıştıran Hırvat teknik adam 'ye teklif götürmüştü. Yönetim kurulu üyesi Yüksel Çolak ile İdari Menajer Hüseyin Gedik'in temas kurduğu tecrübeli teknik adam, 'daki 'apasport.az' adlı spor sitesine yaptığı açıklamada, "Teklife saygıyla yaklaştım ama Azerbaycan Milli Takımı ile sezon sonuna kadar anlaşmam var. Bu sebeple Bursaspor'un teklifini kabul edemem" ifadelerini kullandı.

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