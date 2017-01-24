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Galatasaray'da Chedjou affedildi!

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 13:18 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 13:21
Galatasaray'da Chedjou affedildi!
Galatasaray'da Chedjou affedildi!

Galatasaray'da Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou affedildi ve takımda kaldı.

CHEDJOU: "BEN GELDİM, BURADAYIM"

Galatasaray'da Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou için flaş bir karar çıktı!

Takımın devre arası kampına götürülmeyen ve Florya'da çalışmalarını sürdüren Kamerunlu oyuncu, yapılan son görüşmelerin ardından affedildi.

Devre arasında stoper bölgesini Ahmet Çalık ile güçlendiren Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyordu. Chedjou'nun affedilmesi ile G.Saray'ın stoper transferinden vazgeçmesi bekleniyor.

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