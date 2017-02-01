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Tek başına 11 takımı solladı

TANER KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017
Tek başına 11 takımı solladı
Tek başına 11 takımı solladı

Ligde 9 asiste ulaşan Portekizli yıldız, ceza sahasına gönderdiği başarılı orta sayısında 11 takımı geride bırakırken G.Saray’ı da yakaladı

Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Ricardo , önceki akşam yaptığı 2 asistle farklı Konyaspor galibiyetinin baş mimarı oldu. Ligde 9, genelde ise 11 asiste ulaşan Portekizli yıldız, gol paslarını genellikle kanat ortaları ile buldu. Tecrübeli oyuncu, ulaştığı başarılı orta değeri ile tek başına 11 takımı geride bırakıp, G.Saray'ı da yakaladı. 167 ortada 55 isabet sağlayan Quaresma; Kasımpaşa, Alanyaspor, Başakşehir, Adanaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Konyaspor'un üzerinde yer aldı. Beşiktaşlı futbolcu, 11 asistinin yanı sıra takımına 5 gollük katkı sağladı.

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