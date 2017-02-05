Kasımpaşa - Osmanlıspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Kasımpaşa - Osmanlıspor maçı Atv ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Saat 16.15'te başlayan Kasımpaşa - Osmanlıspor maçı Atv ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - OSMANLISPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Titi, Loret Sadiku, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Abdullah Durak, Andre Castro, Fode Koita, Adem Büyük, Samuel Eduok

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Adrien Regattin, Musa Çağıran, Adam Maher, Raul Rusescu, Thievy Bifouma

KASIMPAŞA'DA DOSTLUK RÜZGARLARI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. İki takım taraftarları, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla dostluk mesajları verdi.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. İki takım taraftarları tribünlerde dostluk mesajları verdi. Karşılaşma başlamadan önce Kasımpaşa taraftarları, Osmanlıspor lehine tezahüratlarda bulunurken, konuk ekibin taraftarları da 'Kasımpaşa' diye tempo tuttu. Ardından iki tribün karşılıklı olarak tezahüratlar yaptı. Seremoni sonrasında hem Kasımpaşa taraftarları hem de Osmanlıspor taraftarları, iki takımı el ele tribünlere çağırdı.