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ARKADAŞINA GÖNDER Ozan Tufan'dan Beşiktaş tribünlerine şok hareket!
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Ozan Tufan'dan Beşiktaş tribünlerine şok hareket!

  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 12:27 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 12:28
Ozan Tufan'dan Beşiktaş tribünlerine şok hareket!
Ozan Tufan'dan Beşiktaş tribünlerine şok hareket!

Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının son dakikalarında tartışmalı anlar yaşandı...