Kasımpaşa hükmen mağlup!

PFDK, Kasımpaşa'nın Adanaspor maçında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi

PFDK, Kasımpaşa-Adanaspor maçında 18 kişilik kadrosunda 7 Milli takım uygunluğu bulunmayan Kasımpaşa'yı 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Açıklama şu şekilde:



Kasımpaşa A.Ş.'nin, 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, (oybirliği)







Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği) karar verilmiştir.