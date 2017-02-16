Beşiktaş maçı öncesi kadrodan çıkarıldı!

Hapoel Beer Sheva'nın yıldızı Maor Buzaglo, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı.

Sakatlıklarla başı dertte olan Hapoel Beer Sheva, en büyük darbeyi maça saatler kala yedi. Portekizli stoper Vitor ve Macar sol bek Korhut'tan yoksun mücadele edeceği belli olan İsrail ekibinde bazı diğer isimlerin ise durumu belirsizliğini koruyordu.

KADRODAN ÇIKARILDI!

Takımın en etkili ismi olan Buzaglo bunlardan bir tanesiydi. İleriye dönük orta saha oyuncusu olarak takımın on numaralı ismi olan Maor Buzaglo, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yönetimle yeni sözleşme yapmak üzere görüşmelerde anlaşamaması üzerine bir haftalığına kadro dışı bırakılan oyuncu, sonrasında affedilmişti.

INTER'İ YIKAN İSİMDİ



Bu sezon takımına 5 gol-3 asistle katkı yapan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta da 4 gol-3 asistle önemli katkı vermişti. Buzaglo, Beer Sheva'nın bu sezon Inter'i deplasmanda yendiği maçta attığı nefis golle galibiyette başrol oynarken, Southampton karşısında fileleri havalandırmıştı. (Milliyet)