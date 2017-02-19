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- (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 14:10 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 14:33
Fenerbahçe - Kasımpaşa (Canlı)
Fenerbahçe - Kasımpaşa (Canlı)

ve ligin 21. haftasında Kadıköy'de bir gündüz maçıyla kozlarını paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 15.30'da başlayacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Volkan, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Volkan, Stoch, Sow
Yedekler: Fabiano, Hasan Ali, Fernandao, Şener, Emenike, Roman, Salih

KASIMPAŞA: Ramazan, Titi, Veigneau, Popov, Abdullah, Sadıku, Castro, Eduok, Veysel, Adem, Koita
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Pavelka, Turgut Doğan, Guanca, Tunay

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