Fenerbahçe - Kasımpaşa (Canlı)

Fenerbahçe ve Kasımpaşa ligin 21. haftasında Kadıköy'de bir gündüz maçıyla kozlarını paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 15.30'da başlayacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Volkan, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Volkan, Stoch, Sow

Yedekler: Fabiano, Hasan Ali, Fernandao, Şener, Emenike, Roman, Salih

KASIMPAŞA: Ramazan, Titi, Veigneau, Popov, Abdullah, Sadıku, Castro, Eduok, Veysel, Adem, Koita

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Pavelka, Turgut Doğan, Guanca, Tunay