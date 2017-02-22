Fenerbahçe-Krasnodar (Canlı)

Fenerbahçe ilk maçı Rusya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Krasnodar'ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Rus temsilcisi FK Krasnodar'ı konuk ediyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak ve hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Maçı Tivibuspor 2 kanalı canlı yayınlayacak. Ayrıca sabah.com.tr'den de anbean takip edebileceksiniz.

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İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Sow, Van Persie

KRASNODAR: Kritsyuk, Naldo, Granqvist, Gazinski, Podberezkin, Ramirez, Wanderson, Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov