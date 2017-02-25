Kjaer bile gider!

Bedelsiz alınacak isimlerin başında Mehmet Ekici geliyor. Avrupa ve Güney Amerika’da geniş çaplı bedava oyuncu arayışı var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek

Avrupa'dan elenen, 22. hafta sonunda ligde liderin 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Sarı-lacivertliler, geçen yaz olduğu gibi önümüzdeki Haziran ayında da satmadan, alamayacak. Yani kulüp transferde hiçbir oyuncuya bonservis ödeyemeyecek. Bu engelin gelecek sezonu da tehlikeye atacağını düşünen Fenerbahçe yönetimi, transfer sezonu için kolları şimdiden sıvadı. Yönetim, Avrupa ve Güney Amerika'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Sarı-lacivertliler transferi mümkün olan en az bonservis bedeliyle yapmaya çalışacak.



İYİ BONSERVİS GETİRENE VİZE VERİLECEK

Fenerbahçe bunun yanı sıra para edebilecek tüm oyuncularını da nakite çevirmeyi hedefliyor. Bu noktada en dikkat çeken isim Simon Kjaer. Danimarkalı stopere İngiltere'den teklifler olduğu yönetim, tarafından açıkça ifade edilirken, bu oyuncu için beklenen bonservis bedeli 15 milyon Euro. Kjaer dışında gözden düşen Emenike, Van der Wiel ve Fernandao gibi isimlerin de talibi çıkması halinde satışları mümkün görünüyor. Fenerbahçe'nin bedelsiz transfer etmesi beklenen ilk ismi ise Mehmet Ekici... Ara transferde sarılacivertliler, Mayıs ayında sözleşmesi bitecek Ekici için Trabzonspor'a 2 milyon Euro önermiş ancak bordo-mavililer bu transfere sıcak bakmamıştı. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelme konusunda ısrar edince kadro dışı kalmıştı. Tecrübeli yıldız sözleşmesinin bitimiyle imzayı atacak.