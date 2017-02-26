Anahtar Tudor’da

Beşiktaş’ın kredisi var, Galatasaray’ın ise hiçbir kayba tahammülü yok... Bu tabloda kendinden daha iyi oynayan siyah-beyazlılara karşı Tudor’un bir çözüm üretip üretemeyeceği maçın kaderini çizecek

Sabah Spor yazarları, derbinin şifresini çözecek kişinin Galatasaray'ın genç hocası İgor Tudor olacağı görüşünde…



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev maçın doğrudan şampiyonluk yarışı için belirleyici olacağı düşünülüyordu ama siyahbeyazlıların tüm rakipleri üst üste kaybetmeye başlayınca, oluşan tablo derbiyi daha çok Galatasaray için anlamlı hale getirdi. Böylesi zor bir virajda yazarlarımızla bir araya gelirken gündem belliydi: Tudor ve talebeleri yarışa tutunabilir mi? Yalnızca şampiyonluk değil, Şampiyonlar Ligi için de önemli olan derbinin sonucunu belirleyecek ismin Hırvat hoca olduğu ortak fikir oldu. İşte yazarlarımız ve büyük maça dair görüşleri;



METİN TEKİN



Ziraat Türkiye Kupası kulvarını bir kenara koyarsak yolunda istediği gibi en önde ilerleyen bir Beşiktaş var. Gerek lig, gerek Avrupa kupalarında… Koyduğu hedefleri sıcak tutan bir Beşiktaş görüyoruz. Ayrıca Beşiktaş'ın oyun ezberini biraz olsun anlayabiliyor ve bilebiliyoruz. Bu noktada derbide Galatasaray'ın ne oynayacağı, İgor Tudor'un ne oynatmak istediği belirleyici olacak. Tudor'un yaklaşımıyla ilgili ipuçlarımız var. Rizespor maçındaki oyundan sonra, "Bütün oyuncularla topun arkasında geçebildik" dedi Tudor. Benim çıkarımım Beşiktaş maçında da savunma orijinli bir oyun oynayacağı, önceliğinin topun arkasına geçmek olacağı… Beşiktaş ise zaman zaman rakibe göre oynayan, genelde çıkıp oyunu ele almak isteyen bir yapıda. Bu maçta Fenerbahçe deplasmanında olduğu gibi rakibe göre mi oynayacak, yoksa genel anlayışıyla mı oynayacak, bu da çok önemli... Fakat benim tahminim güçlü oyunu seçecek bir Beşiktaş olacaktır.



MURAT ÖZBOSTAN



Beşiktaş ligde bir iş kazası yaşamasına rağmen kendine öyle bir kredi sağladı ki daha 1 ay önce "Galatasaray derbisi liderlik maçı olabilir" dedirten maçta siyah-beyazlıların kaybetmeye dahi kredisi var. Aradaki puan farkı 7 olmuş, eğer kazanırlarsa 10'a kadar yolu var. Tudor'un bu bilinçle mücadeleci, sert, Beşiktaş'ı öncelikle durdurma amacında bir kadro çıkarması muhtemel. Sneijder'in dönüşü de çok kritik… Lig yarışının mutlak hakimi olsa da Beşiktaş'ın derbilerde rakiplerine bariz bir üstünlük kuramadığını düşünürsek Galatasaray'ın doğru oynaması halinde şansı olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Beşiktaş'ın da bir Avrupa deplasmanına çıkıyormuş gibi oynayacağını düşünerek bu maçın kilidini çözecek anahtarın Tudor'da olduğunu söylemeliyiz. Tudor ya kahraman olacak ya da kendisine dair soru işaretleri daha da artacak. Korkarsa kaybeder.. Beraberlik Galatasaray'a hiçbir şey kazandırmaz..



LEVENT TÜZEMEN



Sadece ligde oynayan G.Saray için Beşiktaş derbisi sezon finallerinden ilki olacak. Eğer Şampiyonlar Ligi hedefte varsa G.Saray'ın derbiyi kazanması gerekiyor. G.Saray'da başta Muslera olmak üzere Sneijder, Selçuk, Hakan Balta, Sabri ve savunmaya geri dönen Chedjou "Derbi" tecrübeleri yüksek oyuncular. Bu isimler G.Saray'ın geçen sezon kazanması gereken maçlarında sorumluluk alıp iyi oynadılar iki kupa kaldırdılar. Tudor'un, İtalyan usülü "Kompakt futbol"u tercih ettiğini biliyoruz. G.Saray; Talisca, Quaresma, Babel gibi dikine giden oyunculara geniş alan bırakmamalı. İlk maçta olmayan Podolski yine tek forvet oynamalı. G.Saray hücumu Bruma'nın bölgesinden düşünmeli. Eğer Tudor patlama gücü yüksek ve süratli Rodrigues'i sağ kanatta oynatmayı düşünürse G.Saray mutlaka "Kompakt" oynamalı. Çünkü Bruma ve Rodrigues ikilisinin geriden fırlayıp Beşiktaş savunmasının sırtına yapacağı koşular G.Saray'ın pozisyon bulmasını sağlar. G.Saray gerektiğinde temasa dayalı bir oyunu tercih etmelidir. Çünkü Beşiktaş'ın top yapma becerisi yüksek oyuncuları yakın markajı sevmiyorlar. İgor Tudor orta alanda De Jong- Tolga ikilisinden birini Selçuk'un yanına monte etmeli ve asla Tolga-De Jong ikilisini yanyana oynatmamalı. Çünkü bu ikili sadece koşuyor, top çalıyor ve kontrolsüz faul yaparken "Kilit pas" vermeyi bilmiyor. Benim onbirim: Muslera- Sabri, Chedjou, Hakan Balta, Linnes- Selçuk-De Jong, Rodrigues- Sneijder-Bruma, Podolski.



GÜRCAN BİLGİÇ



Tudor, Beşiktaş'ı son yenen teknik adam. Bunu rakibe önde baskı yapıp, oyun ezberini bozarak sağladı. Keza, Galatasaray'ı ilk maçta 2-0'a getiren özellik de önde canlı baskı uygulamasıydı. Devamını getirmeye gücü yetmedi ama. Beraberliğin bile kayıp sayılacağı bir maçta, İgor Tudor benzer aklın peşine düşecektir. Buna kendi sahasının atmosferini de eklerse bir şans yaratabilir. Fakat her şey Sneijder'de kitlenip kalıyor. Hollandalının sadece oynaması yeterli değil, bir de iyi oynaması şart. Çünkü G.Saray'a kazanması için en az iki gol gerekir. Beşiktaş gol atacaktır. Beraberlik Beşiktaş'ın işine gelir. Puan farkını korur. Şenol hoca da bunun farkında olarak, belki de oyuna değişik bir orta saha kurgusuyla başlayacaktır.



AHMET ÇAKAR'A SORDUK



Maçın hakemi Bülent Yıldırım sizce doğru bir tercih mi?

Derbinin hakemi için Bülent Yıldırım doğru seçim… Deneyimi fazla, bu sezon baktığımızda çok büyük hatalar yapmadı ve bu maçı kaldırabilecek psikolojik bir yapıya sahip.