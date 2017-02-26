Yeni sağ bek Semih Kaya

G.Saray’ın şampiyonluk şansı için hayati derecede kritik derbide İgor Tudor, Beşiktaş’a sürpriz yapacak. Hırvat hoca sağ bekte Sabri’yi kesip Semih’i monte edecek

Yarın evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktörü İgor Tudor'un derbi 11'ine SABAH ulaştı. Dün 45 dakika süren taktik idmanda Tudor'un sürpriz yaparak Semih'i sağ bekte denediği görüldü. Ligde 12 kafa golü yenmesini dikkate alan Tudor, Semih'i beke çekerek takımın hava topu sorununa çözüm üretti. Hırvat hoca, Semih'in sağ bek oynadığı iki F.Bahçe maçında gol yenmemesini dikkate aldı. İşte Tudor'un dün Florya'da denediği 11 (4-2-3-1): Muslera - Semih, Chedjou, Hakan Balta, Carole - De Jong, Selçuk - Yasin, Sneijder, Bruma - Podolski.



2 yıldızlı gönderme!

Galatasaray, yarınki derbi öncesi ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıkulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın iki yıldızlı eski formasının fotoğrafı paylaşılırken, "Gerçekleriniz bizim için Retro" (Eskiye ait) açıklaması yapıldı. Bu paylaşım taraftarlardan büyük ilgi gördü.