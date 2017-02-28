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, 'ı transfer etti

AA
  • Giriş Tarihi: 28.2.2017 17:29
Manchester United, Levent Gündoğan'ı transfer etti
Manchester United, Levent Gündoğan'ı transfer etti

Galler doğumlu Türk oyuncu , 'ın altyapısına transfer oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Galler doğumlu Türk futbolcu Levent Gündoğan'ı transfer etti.

Galler'in Nomads Futbol Akademisi'nden yapılan açıklamada, 'da 6 haftalık deneme sürecinin ardından beğenilen 14 yaşındaki 'ın, İngiltere temsilcisinin altyapısına transfer olduğu belirtildi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve hücuma dönük orta saha bölgesinde oynayan Levent Gündoğan, Manchester United'ın 14 yaş altı takımında forma giyecek.