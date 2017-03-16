Beşiktaş-Olympiakos (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş 1-1'in rövanşına çıkıyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Olympiakos'u ağırlıyor.
İlk maçta Yunanistan'da rakibi ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, Vodafone Arena'da tur arıyor. Saat 21.00'da başlayan maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.
TRT 1'de ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Maçta ilk yarı oynanıyor...
BEŞİKTAŞ: 2
10' Aboubakar
22' Ryan Babel
OLYMPIAKOS: 0
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.
OLYMPIAKOS: Leali, Diogo, Da Costa, Retsos, Aly Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard