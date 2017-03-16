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- (CANLI)

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 19:47 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 21:25
Beşiktaş-Olympiakos (CANLI)
Beşiktaş-Olympiakos (CANLI)

Son 16 Turu ikinci maçında temsilcimiz 1-1'in rövanşına çıkıyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Son 16 Turu ikinci maçında sahasında 'u ağırlıyor.

İlk maçta Yunanistan'da rakibi ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, Vodafone Arena'da tur arıyor. Saat 21.00'da başlayan maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.

TRT 1'de ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Maçta ilk yarı oynanıyor...

BEŞİKTAŞ: 2
10' Aboubakar
22' Ryan Babel

OLYMPIAKOS: 0

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.

OLYMPIAKOS: Leali, Diogo, Da Costa, Retsos, Aly Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard

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