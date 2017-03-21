Çok çabuk pes etti!

Özbek: “G.Saray’a hizmet eden kişilerin kan kustuğunda ‘kızılcık şerbeti içtim’ demesi lazım.” Nazifoğlu: “Dursun Özbek’e çok kırgınım. Onu kurtarmak için her türlü şeye imzamı attım.”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yönetiminden istifa eden Levent Nazifoğlu'nun bu kararı için, "Çabuk pes etti" imasında bulundu. Dün konu hakkında soruları yanıtlayan Özbek şöyle konuştu: "Galatasaray'a hizmet eden kişilerin kan kustuğunda 'kızılcık şerbeti içtim' demesi lazım. Pes etmek amacında değilim. Tek amacım Galatasaray'a hizmet etmektir. Galatasaray'ı seviyorum." Özbek, Nazifoğlu'na kırgın olduğunu da şu sözlerle dile getirdi: "Bir arkadaşımın vefatı dolayısıyla Pazar günü Ereğli'deydim. İstifasını telefonla öğrendim. Kendi kararıdır. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum." Bu arada Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimde istifa eden Levent Nazifoğlu'nun yerine yeni bir üyenin atanacağını açıkladı.



HEPİMİZİ KANDIRDILAR

Bu arada Antalya'da taraftarla yaşadığı krizin ardından Trabzon'a gitmeyen ve önceki gün istifa eden Nazifoğlu da Özbek'e çattı. Nazifoğlu, "Başkan için 20 kere tüm Türkiye'yi karşıma alarak açıklama yaptım. Hiç değilse bir açıklama yapıp karar hakkında görüş bildirmesini, futbolcularla yapılan sözleşmelerde benim bir ilgim olmadığını söylemesini isterdim. Dursun Özbek'e çok kırgınım. Onu kurtarmak için her türlü şeye imzamı attım. Hepimizi kandırdılar" diye konuştu.