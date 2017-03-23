4 transfer Trabzon’u uçurdu

SABAH Spor yazarları, Serbest Kürsü’nün ikinci bölümünde Galatasaray ve Trabzonspor’u değerlendirdi...

LEVENT TÜZEMEN: 2. yarı alınan Mas, Pereira, Rodallega ve Olcay, Trabzon'un asık suratını gülen yüzlü bir çehreye dönüştürdü.



2017'de yenilmeyen Trabzonspor, G.Saray galibiyetiyle çıkışını sürdürdü. Ersun Yanal'ın Trabzonspor'unda ikinci yarı ne değişti?

MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor, sabretti karşılığını aldı. Yanal'ın arkasında duran bir yönetim vardı. Yanal'ı görevden alsalardı kimse de bir şey demezdi. Ama yönetim Yanal'a sahip çıktı. Şimdi 9 maçta alınan 2 beraberlik ve 7 galibiyet var. Bu tablo devam eder mi? Etmesi için birçok neden var. Aksi de olabilir.. O zaman da Yanal kötü teknik adam olmaz. Yani işin özeti şu. Doğru hamleler yaparsanız başarı da gelir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Değişim üst üste galibiyet ile başladı. Sadece yeni transferler değil etkili olan, galibiyetlerin getirdiği özgüven ile kendine inanan bir takım ortaya çıktı. Yoksa aynı istek ve tempo puan kaybettiği maçlarda da vardı. Ama skor yapamadıkça, korktular ve risk alamadılar. G.Saray karşısında Ersun Yanal takımı seyrettik. Önde bastılar, rakibi sıkıştırdılar ve kısa yoldan rakip kaleye gitmeye çalıştılar. Büyük maç kazanmak da takıma hava getirecektir. İstediklerinde kazanabileceklerini anladılar artık. Bundan sonra daha inatçı ve inançlı oynayacaklardır. Önemli olan da bu tarzı korumaları. Puan kaybetseler bile böyle oynamalılar.

LEVENT TÜZEMEN: Trabzon'da önce mekan değişti. Yeni stadın ambiyansı, kalitesi ve zarafeti sadece Trabzon takımına itici güç olmuyor, insanlar da maç izlemek için koşarak stada gidiyor. Yönetimin futbolculara olan ödemelerini aksatmaması huzur yaratıyor. En önemlisi ikinci yarı transfer edilen Mas, Pereira, Rodallega ve Olcay Şahan, Trabzon'un asık suratını gülen yüzlü bir çehreye dönüştürdü. Bu dört oyuncu da kırk yıldır Trabzon'da oynuyormuş gibi mücadele ediyorlar. Ama en önemli transferin Yusuf Yazıcı olduğunu düşünüyorum. Sol ayaklı genç yıldız, Mehmet Ekici'yi unutturduğu gibi Türk futbolunun en önemli yıldız adayıdır.

METİN TEKİN: Değişimi 3 maddede toplayabiliriz. Birincisi; 4 tane önemli transfer katkısı yapıldı. İki; Yanal'ın "Bu oyunu geliştireceğiz" söylemi karşılığını buldu. 3: Yeni stat… Hiç görmediğimiz doluluk ve coşkuda bir Trabzonspor taraftarı izliyoruz. Trabzonspor'un gelecek sezon doğru 2-3 transferle daha büyük hedef koyabilmesi gerek.