Takım Tudor’a bırakılamaz

SABAH Spor yazarları, Serbest Kürsü’nün ikinci bölümünde Galatasaray ve Trabzonspor’u değerlendirdi...

LEVENT TÜZEMEN: Gelecek sezonun kadro mühendisliği Tudor'a bırakılamaz. Ayrıca İgor Tudor da Galatasaray'da kalır mı?

METİN TEKİN: Tudor neye göre seçildi? Şu ana kadar oyunda olumlu bir hoca farkı görmedik. Sistemi Galatasaray'a uymuyor...

GÜRCAN BİLGİÇ: İgor Tudor takımın başında kalacaksa, sistemine kimin uyupuymadığını görmek istiyor.



Galatasaray'da Tudor'a olan eleştirilerin dozu iyice arttı. Riekerink kalsa daha mı iyi olurdu, Tudor'un hiçbir artısı yok mu?

LEVENT TÜZEMEN: Tudor için daha önce oynattığı 3-4-3 sistemiyle ilgili saygı duyduğumu söylemiştim. Ama G.Saray'daki yaşlı oyuncuları düşünerek sistemde esneklik yapmasını önermiştim. Ama Tudor, G.Saray'ın başına geçtikten sonra kendisini Conte ve Simeone gibi görmeye başladı. G.Saray'ın bu hali, Tudor'un, "Ben yaptım, olur" inadının eseridir. Her maça ayrı kadro ile çıkmak, disiplin gösterisini başarılı oyuncular üzerinden yapmak marifet değil. Tudor'la futbolcular arasında güçlü bir iletişim olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Trabzon'daki Josue-Sneijder tercihinde hakkını Hollandalı'dan yana kullanması takım içindeki adalet sistemini sarsmıştır. Tudor'un ayrıca takıma koşu mesafesi biçmesi mantıklı değil. Bu girişimler sezon başı yapılır. Gelecek sezonun kadro mühendisliği Tudor'a bırakılamaz. Ayrıca Tudor da Galatasaray'da kalır mı?

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray'daki en büyük sorun ne takım, ne hoca ne de futbolcular. Camiada sıkıntı var. Başkan Özbek yalnız bir adam. Ekibi kötü. İster Tudor gelsin, ister Mourinho bir şey fark etmez. Başkan, futbol işlerinden fazla anlamayınca, herkes kendine göre bir şeyler yapmış. Tudor'un artısı olsa ne olur, olmasa ne olur? Taraftar ve camia yönetime kafayı takmış.

METİN TEKİN: G.Saray'ın hoca seçimleri hep sorundu. Gelişler, gidişi hızlandırıyor. Lig devam ederken birden Tudar'da büyük hoca potansiyeli gördü yönetim. Neye göre seçildi? Şu ana kadar oynanan oyunlarda olumlu bir Tudor farkı görmedik. Tudor, fizik gücünü ön plana çıkarmak istiyor, bu da Galatasaray profiline uymuyor. Anadolu takımlarında geçerli olabilir. Futbol oynatmak ve futbolu kurgulamak, koşmaktan çok çok farklı bir şeydir. Yani kısaca G.Saray'ın teknik direktörü gönderişi, getiriş şeklidir.

GÜRCAN BİLGİÇ: İki sezondur ilk defa G.Saray planları olan bir teknik adam ile çalışıyor. G.Saray'ın sorunları vardı ve bunlar oyuncu yapısından kaynaklanıyordu. Tudor yeni sezonda da takımın başında kalacaksa, sistemine kimin uyup-uymadığını görmek istiyor. Dönüşüm içindeler ve sıkıntılar yaşamaları da çok doğal.



Levent Nazifoğlu istifa etti? Muhalefetin seçim için çalışma yaptığı söyleniyor. Yönetimdeki krizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

MURAT ÖZBOSTAN: Muhalefetin seçim isteği var. Aday kim? Projeleri neler? Belli başlı isimler sürekli gündeme geliyor ama seçim olduğu zaman da kayıplar. Özbek seçime gidebilir ama şunun için gider; ekibini değiştirir, güçlü bir kadro kurar ve yoluna devam eder. Karşısına güçlü bir aday çıkamaz.

LEVENT TÜZEMEN: İnan Kıraç, Faruk Süren, Adnan Öztürk, Ünal Aysal başta olmak üzere G.Saray'ın başarılı dönemlerine imza atmış, başkan ve yöneticiler, Özbek'in başarısız olduğu görüşünde. Yapılan toplantılarda kokladığım havaya göre mali kongre öncesi Özbek'e şu mesajı veriyorlar: "Mali kongrede seçim kararı al, istersen tekrar aday ol, güçlü isimleri yönetimine çağır. Bu halinle idari anlamda güçlü ibra olamazsın." G.Saray camiası haklı, çünkü Özbek yönetiminde istifa edenlerin sayısı tıpkı Polat dönemindeki istifaları andırıyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sorunlar olduğu açık. Özbek, 4. teknik adamıyla çalışıyor. 10'dan fazla yönetici ve profesyonel istifa etti. Demek ki; tarzında bir yanlışlık var. Nazifoğlu'nun söylediklerine bakarsak: kulüp derin mali problemler yaşıyor ve oyunculara da uzun süredir ödeme yapılmıyor. Dursun Özbek'in başkan olma nedeni de aslında buydu. Kulübü mali olarak düzlüğe çıkarmak. Ama öyle demeçler verdi ve camiayı öyle şartlandırdı ki; şimdi sportif performans ile ölçülüyor. Çıkıp önceliğini açıklamalı ve yeniden kredi kazanmalı. Yoksa bu kadar muhalefet ile umduğunu bulamaz.