Parayı veren düdüğü çalamadı

Beşiktaş’a maliyeti 6 kat daha az olan Cenk Tosun, 16 golle Van Persie, Emenike ve Fernandao’nun toplam performansını tek başına geride bıraktı...

Fenerbahçe, sezon başına toplam 9 milyon Euro garanti ücret ödediği Robin Van Persie, Emanuel Emenike ve Jose Fernandao'dan istediği verimi alamadı. Üçlü bu sezon sadece 13 gol atarak, Beşiktaş'ın yılda 1.5 milyon Euro ödediği Cenk Tosun'un 16 gollük performansının çok gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli kulübe forvetlerinin her bir golü 692 bin Euro'ya mal olurken, bu rakam Beşiktaş için 241 bin, Galatasaray için de 335 bin Euro olarak gerçekleşti. Fenerbahçe'nin ileri üçlüsü her 162 dakikada bir fileleri havalandırdı. Bu değer, Beşiktaş'ta 136 dakika. Gol-dakika oranında üç büyükler arasında en kötü kulüp ise G.Saray (171 dakikada 1 gol).



Robin Van Persie

18 MAÇ

6 GOL

2 ASİST

25 ŞUT







BİR GÖRÜŞ

GÜRCAN BİLGİÇ



SORUN ORTA SAHADA...

Forvet dediğimiz zaman aslında "Muhtaç oyuncu"yu açıklıyorsunuz. Çünkü onlara birilerinin pas atması, orta yapması, yani top taşıması lazım. Fenerbahçe'de bu işler sıkıntılı. Eskiden asist kralı olan iki beki vardı, şimdi yok. Alex, Meireles veya Emre gibi pas kalitesi yüksek oyuncuları vardı, şimdi yok. Dolayısıyla bir tek Lens'in kalitesine teslim olmuş forvetler var. Bu orta saha sıradanlığı devam ettiğisürece de kim gelirse gelirsin gol sorunu sürecektir.