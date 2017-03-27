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'yü aklayan üyelerinden pişkin talep!

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 16:58
FETÖ'yü aklayan Genel Kurul üyelerinden pişkin talep!
FETÖ'yü aklayan Genel Kurul üyelerinden pişkin talep!

bağlantılı ve 'in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyeler, deşifre olduklarını öne sürüp, "Başkan ve yönetim hakkımızı arasın. Bizler televizyonlarda hedef gösteriliyoruz. Yayın yasağı getirilsin" talebinde bulundu.

'da Cumartesi günü yapılan Mali 'da bağlantılı ve 'in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyelerden Başkan Dursun Özbek ve yönetime büyük baskı geldiği öğrenildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLSİN

Milliyet'in haberine göre bu üyelerin deşifre olduklarını öne sürüp, "Başkan ve yönetim hakkımızı arasın. Bizler televizyonlarda hedef gösteriliyoruz. Yayın yasağı getirilsin" talebinde bulundukları belirtildi.

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Sayıları 200 ila 250 arasındaki üyelerin bu girişi karşısında Başkan Özbek ve ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Öte yandan Sarı-Kırmızılı yönetimin ihraçlarla ilgili bugün yaptığı toplantı devam ediyor...

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