FETÖ'yü aklayan Genel Kurul üyelerinden pişkin talep!

FETÖ bağlantılı Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyeler, deşifre olduklarını öne sürüp, "Başkan ve yönetim hakkımızı arasın. Bizler televizyonlarda hedef gösteriliyoruz. Yayın yasağı getirilsin" talebinde bulundu.

Galatasaray'da Cumartesi günü yapılan Mali Genel Kurul'da FETÖ bağlantılı Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyelerden Başkan Dursun Özbek ve yönetime büyük baskı geldiği öğrenildi.



YAYIN YASAĞI GETİRİLSİN



Milliyet'in haberine göre bu üyelerin deşifre olduklarını öne sürüp, "Başkan ve yönetim hakkımızı arasın. Bizler televizyonlarda hedef gösteriliyoruz. Yayın yasağı getirilsin" talebinde bulundukları belirtildi.



TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Sayıları 200 ila 250 arasındaki üyelerin bu girişi karşısında Başkan Özbek ve ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Öte yandan Sarı-Kırmızılı yönetimin ihraçlarla ilgili bugün yaptığı toplantı devam ediyor...