Kulüpler Birliği isterse yabancı kuralını kaldırırız

“Yabancı sayısını azaltmalı, yerli oyuncu sayısını arttırmalıyız. Yaşlı yabancı oyuncuların Türkiye’ye gelmesi, yaş ortalaması ve harcalamaları yükseltiyor. Kulüpler isterse kural değişir”

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, beINSPORTS'ta futbol gündeminin öne çıkan konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Demirören'in dikkat çektiği konular:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Altyapılara önem vermemiz ve yerli oyuncu sayısını arttırmamız gerekiyor" dedi. Sayın Erdoğan'ın görüşlerine katılıyorum. Yabancı oyuncu sayısını azaltmamız ve yerliyi arttırmamız gerekiyor. Bundan sonra top Kulüpler Birliği'nde. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Yaşlı yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmesi, yaş ortalamasını arttırıyor. Yabancı oyuncular, terörü bahane ederek gitmek istiyor ve kulüpler daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.



ÖNEMLİ OLAN NASIL BAŞLADIĞIMIZ DEĞİL, FİNALLERE GİTMEK



2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kötü başlamıştık ama son 5 maçta kazanarak elemelere gittik. Bu elemelere aslında iyi başladık ama Ukrayna maçında beklenmedik bir kayıp yaşadık. Önemli olan nasıl başladığımız değil finallere gitmek.

Video hakem uygulamasını nisan ayında denemeye başlayacağız. 60-70 deneme yapmalıyız. Ayrıca 15-20 operatör gerekiyor. Getireceğimiz sistemde oyun durmuyor. Hakemler kulaklıktan konuşarak kararı veriyorlar. Bunun süresi en uzun 9 saniye olacak ve bütün konuşmalar kayıt altına alınacak. Videodaki hakem, "Ofsayt" dese bile son karar sahadaki hakemin olacak. Pahalı bir sistem. Eylül ayında uygulamaya koymayı düşünüyoruz ancak firma Ocak ayında olur derse Ocak'ta olur.



EN BÜYÜK ŞANSIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZ



"En büyük şansımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Futbolu çok seviyor. Cumhurbaşkanımız bu olumlu bakışıyla spora çok fazla destek veriyor. Dünyada bizim kadar stat yapan başka bir ülke yok. Cumhurbaşkanımızın milli maça gelmesi, tribünde heyecanla takip etmesi, soyunma odasına inmesi bizim için en büyük destek."



Türkiye kadar altyapıya destek veren başka bir ülke daha yok. Aynı şekilde Türkiye kadar stat yapan başka bir ülke daha yok. Bu şartlarda politik engellemeler olmazsa EURO 2024'ün en büyük adayıyız.

Baş kanlar, kulüplerini koruyacak ama maç sonu demeçlerden uzak durmalılar. Birbirimize saygılı olmalıyız. Yorumcular ise bu kadar 'ben bilirim' havasında olmamalı, hakemler ve yöneticiler hakkında bu kadar sert konuşmamalılar.

Taraftarlar otobüsü parçalayarak zevk mi alıyorlar? Ellerine ne geçiyor? İETT otobüs vermemekte çok haklı. Önümüzdeki sezona yeni bir spor yasasıyla girebiliriz.