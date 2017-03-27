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Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan açıklaması!

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 15:42
Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!
Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!

Başbakan 'dan ve 'cü 'le hakkında açıklama geldi.

Başbakan , 'cü ve 'in 'dan ihracı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, teröristleri barındıramaz. Yönetim yanlış düzeltti."

"Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur."

"Muhalif grup genel kurulda fırsatçılık yaptı. Yönetimin bir eksikliği olmayabilir. 100 yıllık kulübe terör örgütünü savunmak yakışmıyor. Delegeler gereğini yapacaklar"

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