Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihracı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, teröristleri barındıramaz. Yönetim yanlış düzeltti."

"Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur."

"Muhalif grup genel kurulda fırsatçılık yaptı. Yönetimin bir eksikliği olmayabilir. 100 yıllık kulübe terör örgütünü savunmak yakışmıyor. Delegeler gereğini yapacaklar"