Türkiye-Moldova maç sonucu

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında karşılaştığı Moldova'yı Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Moldova'yı 3-1 mağlup etti.

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Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

Türkiye: Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Çağlar Söyüncü, Güray Vural, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Emre Mor, Emre Çolak, Cengiz Ünder, Enes Ünal

Moldova: Pascengo, Racu, Golovatenco, Epureanu, Bolohan, Dedov, Cebotaru, Cojocari, Mihaliov, Ginsari, Bugaiov

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Şener Özbayraklı sağ kanattan getirdiği topu, Moldova ceza sahası içindeki Enes Ünal'a aktarmak istedi. Enes'i geçen meşin yuvarlak, Oğuzhan Özyakup'un önünde kaldı. Oğuzhan'ın vuruşunda top, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

14. dakikada ay-yıldızlı takımın hızlı gelişen atağında Oğuzhan Özyakup, kendi yarı sahasından aldığı topla Moldova yarı sahasına kadar ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topla buluşan Emre Mor, kaleci Pascengo'yu da geçerek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

17. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Racu'nun şutunda, kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

24. dakikada Emre Çolak'ın soldan kullandığı korner atışında Moldova ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0.

40. dakikada ceza alanı dışından Emre Çolak'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Pascengo topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Ay-yıldızlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.