Bakan Kılıç’tan Kulüp yönetimlerine uyarı

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin spora yönelik yatırımları konusunda Başkan Enver Yılmaz'dan bilgi alan Bakan Kılıç, "Bakanlığımızın imkanları Ordulularımızın hizmetindedir. Önemli bir siyasetçi olan, mecliste birlikte görev yaptığımız süre zarfında tecrübesiyle hep desteğini gördüğümüz Enver Başkan, yeri geldiğinde bizlere hem ağabey hem de arkadaş olmuştur" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Başkan Yılmaz'ın kendisi için farklı bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Enver Başkanımızla beraber mecliste çalışma şansı yakaladım. Tecrübesiyle bizlere yeri geldi ağabey, yeri geldi arkadaş oldu. Önemli bir siyasetçi olan Enver Bey'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olması da Ordu ilimiz için önemli bir kazanımdır. Ordumuz, mecliste bakanı ve milletvekilleriyle birlik ve beraberlik içerisinde temsil edilmektedir. Yatırımlar için her şeye hazır olan Ordu ilimize hizmet etmek için gayretle çalışıyoruz. İlk etapta şehir stadı projemizi hayata geçireceğiz. Burası sadece bir stadyum değil, kapalı ve açık sportif ve sosyal donatı alanlarıyla denize sıfır noktada tam bir spor kompleksi olacak" açıklamasında bulundu.



"KULÜBÜ BORÇ BATAĞINA SOKAN YÖNETİMLERE KARŞI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gazetecilerin sorusu üzerine kulüpleri borç batağına sokan yönetimlerle ilgili sezon sonunda yeni bir adım atacakları mesajını verdi. Bakan Kılıç, şu açıklamayı yaptı:



"Kulübü yönetenler delegelerinden almış olduğu yetkiyi doğru kullanmak durumundadır. Sezon sonunda gelecek sezon için kulüplerle ilgili adımlar atacağız. Yanlış kullanıp da kulüplerini borç batağına sürükleyenlerin de bu anlamda yanlış yaptıklarını dile getirmek isterim. Zaten UEFA ve FIFA'nın ortaya koymuş olduğu finansal kuralları çerçevesinde böyle yaptığınız zaman puan silme, aynı zamanda Avrupa şampiyonaları kupalarından men cezalarına kadar giden ağır yaptırımlar söz konusu. Bundan dolayı kulüpler kendilerine çeki düzen vermeye başlamış durumda. Biz 16 Nisan'ı güzel bir şekilde sonuçlandırdıktan sonra kulüplerin yönetimiyle alakalı atacağımız adımlar var. Sezon sonunu bekliyoruz, sezonun sonuna geldik. Doğru zamanı ayarladıktan sonra yapacağız."



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da, "Sayın bakanımızdan Ordu ilimize yapılacak yatırımlarla ilgili bazı taleplerde bulunmuştuk. Kendisine 'Lojistik desteğinize ihtiyacımız var' demiştim. Sağ olsunlar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın imkanlarını Ordumuz için seferber ederek ilk etapta şehir stadının projesini ihale edip çalışmalara başladılar. Şehir stadı, Türkiye'de Bakanlığımızın alanında üstlendiği en önemli projelerden biridir. Durugöl Mahallemizde denize sıfır alanda inşa edilecek stadımız, 400 gün içerisinde tamamlanarak Ordulu sporseverlerin hizmetine sunulacak. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyerek tüm Ordulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.