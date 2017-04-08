Gençlerbirliği-Antalyaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalıyor. beIN Sports'tan yayınlanan maçla ilgili gelişmeleri Sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Claro, Politevich, Anıl, Serdar, Aydın, Selçuk, Khalili, Muriqi
ANTALYSPOR: Ferhat, Sakıb, Diego, Salih, Celutska, Sandro, Zeki, Mbilla, Deniz, El Kabir, Eto'o.