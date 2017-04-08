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Giriş Tarihi: 8.4.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 15:30
Gençlerbirliği-Antalyaspor (Canlı)

ve , ligin 27. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında spor'u ağırlıyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalıyor. beIN Sports'tan yayınlanan maçla ilgili gelişmeleri Sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ-ANTALYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Claro, Politevich, Anıl, Serdar, Aydın, Selçuk, Khalili, Muriqi

ANTALYSPOR: Ferhat, Sakıb, Diego, Salih, Celutska, Sandro, Zeki, Mbilla, Deniz, El Kabir, Eto'o.

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Gençlerbirliği-Antalyaspor (Canlı)
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