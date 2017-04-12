Ah Aboubakar ah!

Genç ve hataya meyilli Lyon savunmasına karşı hareketli ve hızlı bir Aboubakar
'dan faydalanamayacak olmak büyük eksiklik...
Defansları ne kadar açık veriyorsa hücum elemanları o kadar etkili ve ışıltılı... Sadece Lacazette'e konsantre olmak yanıltıcı olur
Duran topları önemli silahları. Topları arka direğe indirip orada tamamlamaya çalışıyorlar. Kesinlikle çok dikkat edilmeli
Roma gibi bir favoriye 4 çekmiş, ligde gelene 4, gidene 5 atan bir form grafiğiyle Beşiktaş'ın karşısına çıkan Lyon, birçok kişinin gözünü korkutmuştu. Hatta Şenol Güneş dahi, "Lyon yerine Manchester United'ı isterdim" diyerek saygısını göstermişti. Ne var ki Lyon gösterişli hücumları kadar savunma zaafları da olan bir ekip. PSG, Rennes ve Lorient maçlarını masaya yatıran SABAH
Spor, Lyon'un röntgenini çekti. İşte olumlu, olumsuz yönleriyle Fransız devi:
KANAT SAVUNMALARI ZAYIF KARINLARI
Lyon,
kanat beklerini hücuma yönlendirmeyi seven bir takım... Stoperde Mammana, Diakhaby gibi çok genç savunmacılardan oluşan bir hatta sahip olmalarından ötürü bu bindirmelerin dönüşünde alan bırakabiliyorlar.
Bu nedenle kanatları etkili kullanabilen ve hareketli takımlar, Lyon'a büyük sorunlar çıkartabiliyor. Ayrıca zaman zaman set oyununda dahi yerleşim hataları yapabilmeye meyilliler. Daha statik Cenk yerine hareketli bir Aboubakar'ın olmaması bu açıdan büyük handikap.
Quaresma'nın durumu da ikinci maç için çok önemli.
HÜCUM ELEMANLARI ADETA PİRE GİBİ...
Elbette
savunmadaki zaaflarına karşın Lyon'u Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri haline getiren
çok başarılı bir hücum performansları var. Lacazette başta olmak üzere Valbuena, Fekir ve Ghezzal sürekli hareketliler. Hepsi topla oynayabiliyor ve pozisyon bitirebiliyor. Yani en uçta bir anda başka bir oyuncuyu görebiliyorsunuz.
Savunma dengesi bozulduğu anda maçı çevirebilirler. Orta sahadan Tolisso'nun da desteğinin sınırlı kalması için kalabalık bir orta saha anlayışı şart.
KİLİT LACAZETTE DEĞİL, TOLİSSO'DA
Bu
sezon kendisine hücumda daha fazla özgürlük verilen genç Tolisso, Lyon'un parlayan yıldızı... Adeta çift ciğerliymiş izlenimi veren Tolisso, topu alıp ön alandaki arkadaşlarına servis eden kilit oyuncu konumunda. Top tutabiliyor ve ince bir pasör.
Ceza sahası koşularıyla önemli de bir gol tehdidi. Avrupa devlerinin kıskacında, muhtemelen Lyon'daki son ayları...
Partneri Gonalons cezalıyken biraz daha temkinli oynayacak olması Beşiktaş için bir avantaj.
DURAN TOPLARDA ARKA DİREĞE DİKKAT
Lyon,
duran topları özellikle kanat bölgesinden etkili kullanan bir takım... Attıkları gollerin birçoğu ise ön bölgeden arka direğe doğru sektirilen toplar.
Odak noktasını ön tarafa çektikten sonra başta Alexander Lacazette olmak üzere bir oyuncu arka direğe koşu yapıyor ve işi bitiriyor. Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan ve 1-1 biten ilk maçta arka direği unutan Beşiktaş savunması buna çok dikkat etmeli.